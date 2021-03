Trump empfiehlt US-Bürgern die Corona-Impfung

Umfragen zufolge betrachten in den USA vor allem viele Republikaner die Corona-Impfung mit Skepsis. Die Impfungen „retten wirklich unser Land, und retten ehrlich gesagt die Welt“, sagte Trump in dem telefonischen Interview. Der 74-Jährige, der nach einer Corona-Infektion im vergangenen Jahr selbst an Covid-19 erkrankt war, hatte sich vor dem Ende seiner Amtszeit im Jänner noch heimlich impfen lassen, wie US-Medien berichteten. Trump bestritt dies in dem Gespräch nicht.