Immer mehr Steirer lassen Impftermin verstreichen

Rund 17.800 steirische Pädagogen sollen am Freitag und Samstag ihre Corona-Impfung erhalten - sollen, weil diese Zahl am Ende des Tages nie erreicht werden wird. Die Diskussionen um AstraZeneca gingen auch am Lehrkörper nicht spurlos vorüber. „Aktuell haben wir 500 Fix-Abmeldungen. Viele werden aber ihren Termin wohl ohne Rückmeldung verstreichen lassen - wir rechnen mit einem Ausfall von bis zu 30 Prozent, ähnlich wie in der Vorwoche bei Angehörigen von Schwangeren“, sagt der steirische Impfkoordinator Michael Koren.