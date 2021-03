Zwei Freerider in der Schlick verunglückt

In einem Nebelfenster Crashbergung mit Heli

Fast zeitgleich gab es für die Einsatzkräfte auch Alarm nördlich des Kreuzjochs unter den Krinnenköpfen. Aus unbekannten Gründen hatte sich dort ein Schneebrett gelöst, dessen Seitenstrang einen 33-jährigen Variantenfahrer etwas unterhalb in einer steilen Rinne mitriss. Der Mann wurde zwar nicht verschüttet, jedoch an Knie und Schulter schwer verletzt. Christophorus 1 führte eine Crashbergung durch und flog den Mann in die Klinik.