Wachter: „Begriff ‚Quotenfrau‘ falsch gebraucht!“

Der Weltfrauentag hat wieder mal die Ungleichheiten von Frauen in der Gesellschaft aufgezeigt. Besonders in der Arbeitswelt kann man noch lange nicht von Gleichberechtigung sprechen: Frauen haben weniger Chancen auf höhere Positionen zu kommen, verdienen weniger und werden insgesamt schlechter am Arbeitsplatz behandelt. Was würde eine gesetzliche Frauenquote ändern? Und was hat Sprache mit Gleichberechtigung zu tun? Darüber spricht Raphaela Scharf mit Alexandra Wachter, Moderatorin und Vorsitzende des Vereins „Frauennetzwerk Medien“ im krone.tv-Talk „Nachgefragt“.