Das wurde aus den Kinderstars unserer Hitserien

Bynes: Drogensucht, Zusammenbruch, Klinik

Die Serie „Hallo Holly“ machte Amanda Bynes 2002 zum Star. Filme wie „She‘s The Man - Voll mein Typ“ oder „Was Mädchen wollen“ an der Seite von Colin Firth brachten der jungen Schauspielerin weiteren Erfolg in Hollywood - doch das blieb nicht ohne Folgen. Denn auf das Karriere-Hoch folgte der tiefe Fall. Zwischenzeitlich hatte Bynes mit einer schweren Drogensucht zu kämpfen und musste nach mehreren öffentlichen Zusammenbrüchen sogar in eine Klinik eingeliefert werden.