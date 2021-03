„Grünau-Prinz“ kämpft an mehreren Gerichtsfronten

In Wels steht der Adelige auf der Beschuldigtenseite. Er muss sich wegen Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung im Zustand voller Berauschung verantworten. Es geht um schwere Körperverletzung, gefährliche Drohung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt in seinem Jagdhaus in Grünau im Almtal. Strafdrohung: bis zu drei Jahre Haft.