„Schaut nach einer ziemlichen Nebelgranate aus“

Mitte April könnten wir bei 6000 Neuinfektionen am Tag liegen und am Wochenende ist ein ziemlicher Koalitionsstreit entbrannt - Doris Vettermann aus der Innenpolitikredaktion der „Kronen Zeitung“ schlüsselt auf. Herzlich willkommen bei Ihren Krone-News mit Damita Pressl am Montag, dem 15. März.