Die „Hitliste“ der Inzidenzen: fünf Kleingemeinden

Zehn Infizierte sind bei 650 Bürgern hohe Inzidenz

In St. Georgen bei Obernberg am Inn leben 568 Bürger, 14 sind infiziert, die Inzidenz beträgt 2565. In Rosenau am Hengstpaß sind 650 Menschen, davon zehn infiziert – Inzidenz 1385. In Pabneukirchen reden wir von 1694 Bewohnern, 47 Infizierten und einer Inzidenz von 1299. In Inzersdorf im Kremstal gibt es 1895 Menschen, 33 Infizierte und eine Inzidenz von 1161.