Ausfahrtskontrollen entfachen Streit um die Tests

Die beiden Kurapotheken in Bad Gastein und Bad Hofgastein sowie der Hofgasteiner Kursaal: An diesen Standorten können sich die Gasteiner auf Covid-19 testen lassen. Doch seit der Nachricht über die Ausfahrtskontrollen für das gesamte Tal hinterfragen manche Einheimische das Testangebot. „Es ist eine Frechheit“, findet Markus van Dooren aus Dorfgastein. In seinem Heimatort existiert überhaupt keine Teststation. „Ich musste am Wochenende nach Zell am See fahren, weil ich keinen Termin mehr bekommen habe“, sagt van Dooren.