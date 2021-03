Grieskirchner mit Scootern auf der Überholspur

Steiffstraße steht auf dem blauen Schild, darunter weisen Pfeile zu einem Arzt und zum Faustballzentrum von Grieskirchen – von Scoot & Ride, das hier auch seinen Firmensitz hat, ist nichts zu lesen. Was dazu passt, dass der Scooter-Hersteller in Österreich noch kaum bekannt ist, in Polen und Korea etwa aber bereits die Nummer eins am Markt. In der ehemaligen Plüschtier-Produktion ist die Firma zu Hause. Scooter stehen hier am Gang und in den Büros der von Christian Nimmervoll, Robert Kirchschlager, Wolfgang Berndorfer und Christoph Lechner gegründeten Marke.