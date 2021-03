„Nur“ rund 800 Corona-Tote an einem Tag in den USA

In den vergangenen 24 Stunden seien 749 Todesfälle registriert worden, teilte die Johns Hopkins Universität am Montag (Ortszeit) mit. Am 12. Jänner hatte der bisherige Höchststand noch 4473 Tote betragen. Zuletzt lag die Zahl am 29. November unter 1000, damals starben 822 Menschen binnen 24 Stunden.