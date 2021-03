Ehefrau und Tochter (8) attackiert und verletzt

Der ebenfalls anwesende 36-jährige Beschuldigte sei „augenscheinlich stark alkoholisiert“ gewesen, so Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag. Er habe sich gegenüber den Beamten zunehmend aggressiv verhalten. „Dies gipfelte in dem Versuch, die Beamten mit Faustschlägen und Tritten zu attackieren“, berichtete Dittrich weiter.