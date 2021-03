Polizei musste mehrere Führerscheine abnehmen

Zu einem Unfall unter vermutetem Drogeneinfluss kam es dann am Sonntag in den Morgenstunden in Oberndorf bei der Einfahrt in den Tunnel in Fahrtrichtung Lamprechtshausen. Ein 23-jähriger Lenker kam kurz vor der Einfahrt ins Schleudern und prallte gegen die Tunnelwand. Am Pkw entstand schwerer Schaden, der Flachgauer wurde leicht verletzt. Während der Aufräumarbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Göming musste der Tunnel für zirka 20 Minuten gesperrt werden. Im Fahrzeug wurden Cannabis und ein Fläschchen mit unbekannter Flüssigkeit sichergestellt. Eine ärztliche Untersuchung verweigerte der 23-Jährige.