Hirscher: „Hatte genug Competition im Leben“

Sein höchst spektakulärer Auftritt bei der Freeride-Word-Tour in Fieberbrunn sorgte für viel Aufsehen. Am Rande dessen plauderte Ex-Ski-Superstar Marcel Hirscher auch über die Faszination Freeride. Und erklärte so nebenbei: „Ich hatte genug Competition in meinem Leben. Zuschauen ist doch gemütlicher“ (siehe Video oben).