Stichwahl-Finale: Heute entscheiden die Bürger

Bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 28. Februar dauerte die Auszählung der Wahlkarten in größeren Städten so lange, dass das Endresultat erst einen Tag später veröffentlicht werden konnte. So lange werden wir uns diesmal zwar nicht gedulden müssen, doch auch heute kann es sein, dass Detailergebnisse samt Wahlkarten nicht sofort feststehen: „Wir rechnen spät in der Nacht mit einem endgültigen Ergebnis, das könnte auch nach Mitternacht sein. Es wurden weit mehr als 5000 Wahlkarten beantragt“, bestätigt Valentin Unterkircher von der Stadt Klagenfurt.