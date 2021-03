Lücken im Radnetz werden gestopft

Auch heuer wird wieder viel Geld in den Ausbau der Radinfrastruktur in Stadt und Land investiert. Im Mittelpunkt stehen dabei die neue Brücke über den Alterbach an der Salzach und gerade in den Landgemeinden zahlreiche Lückenschlüsse, die für mehr Sicherheit und Komfort für die Radfahrer sorgen sollen.