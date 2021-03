Urlaub am Winzerhof fein und voller Geschmack

Umsichtige Winzer verfolgen ehrgeizige Pläne. Viel vor haben Martina und Stefan Lichtscheidl in St. Georgen. Fünf Ferienwohnungen sollen ihren Hof bereichern. „Nach längerer Planungsphase haben wir uns entschieden, mit den Arbeiten während der Pandemie zu beginnen. Der Rohbau ist fertig“, berichtet der Hausherr. Auch die Baustelle von Melanie und Michael Lehrner vom Weingut Iby-Lehrner in Horitschon besuchte Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich. Sie bauen in der Krise ein großzügiges Apartment dazu, das insgesamt fünfte. „Fünf sind laut Gesetz erlaubt, um nicht als Gewerbebetrieb oder Hotel zu gelten“, erklärt Berlakovich.