„Das Problem ist das Monopol“

Etwa 30 Prozent erreicht das einzige legale Angebot von win2day, also der Casinos Austria. Die restlichen Spieler nutzen illegale Anbieter. Die Spielerschutz-Regularien sind an den Firmensitz gebunden und der liegt meistens im Ausland. Während in Malta ein guter Spielerschutz herrscht, ist das in Curacao nicht der Fall. Der Spieler sucht sich den für ihn lukrativsten Anbieter, also genau das, was er will, win2day ist da schon für viele zu altbacken. Nur noch die Politik steht auf Seiten der Casinos.