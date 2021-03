„Arbeitslosigkeit für unseren Ort dramatisch“

Dieses Bild spiegelt sich auch in den Arbeitslosenzahlen wider: Ende Februar zählte die Gemeinde exakt 365 Arbeitslose, noch im selben Monat des Vorjahres waren es 15 – ein Plus von 2300 Prozent. Oder anders ausgedrückt: Beinahe jeder Achte im Ort hat seinen Job in der Krise verloren.