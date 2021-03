Operationen in Spitälern werden jetzt verschoben

Mit zunehmender Pandemiedauer halten sich leider immer mehr Menschen nicht an die Corona-Schutzmaßnahmen. Dadurch steigt die Zahl der Neuinfektionen rasant an – mit verheerenden Folgen für die Spitäler. „Die Zahl der Patienten wächst. Deshalb müssen wir mittlerweile geplante nicht dringende Operationen verschieben. Wir appellieren an die Bevölkerung, sämtliche Schutzmaßnahmen strikt mitzutragen, um die Krankenhäuser zu entlasten“, heißt es aus der KRAGES.