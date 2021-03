Probeführscheinbesitzer (17) überholt Zivilstreife

Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am 12. März 2021 um 7:40 Uhr mit dem Pkw seines Vaters auf der B152 im Ortsgebiet von Weyregg am Attersee in Richtung Steinbach am Attersee. Dabei schloss er auf einen mit 50 km/h fahrenden Pkw auf, welchen er folglich mit annähernd 100 km/h überholte.