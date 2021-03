Terror, Naturgewalten: Stresstest für AKw Krško

Im April startet das Genehmigungsverfahren

Im April startet das Genehmigungsverfahren, bei dem das Uralt-AKW mehrere Sicherheitsprüfungen bestehen muss. „Eine der Voraussetzungen für die Laufzeitverlängerung ist die Umsetzung unseres Sicherheits-Ausbau-Programmes, an dem wir seit 2013 arbeiten“, erklärt Ida Novak-Jerele vom AKW-Betreiber Nuklearna Elektrarna Krško. Investiert wird in neue Bunkergebäude, Notfallinfrastruktur (Dieselaggregate etc), ein unterirdisches Atommüllsilo für abgebrannte Brennelemente und Weiteres. Novak-Jerele: „Damit können wir die Sicherheit deutlich erhöhen.“