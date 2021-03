Redner im Visier: Sorge vor Demo bei Grenzbrücke

In der Nähe der Grenzbrücke zwischen dem Tiroler Niederndorf und dem bayerischen Oberaudorf findet am kommenden Sonntag von 14 bis 16 Uhr eine Brückenkundgebung statt. Unter den Mottos „Nachbarn stehen für ein grenzenloses Miteinander“ und „Nachbarn stehen auf“ kommen Redner auf österreichischer und deutscher Seite zu Wort, um auf die Probleme, die insbesondere in dieser sonst so homogenen Grenzregion durch Corona entstanden sind, aufmerksam zu machen.