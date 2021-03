Mobiler Pavillon als grüner Lichtblick in Wien

Beeindruckendes Erlebnis

Kuratiert wurden die Beiträge von Astrid Kury, die sich freut, dass der Kunst so eine zentrale Rolle in der Steiermark Schau zukommt. „Die künstlerische Qualität ist herausragend und die Tiefe der Auseinandersetzung mit dem Land ist bemerkenswert. Das spektakuläre Panorama hinterlässt sicher bewegende und unvergessliche Eindrücke bei allen Besuchern“. Und der Initiator des Projekts, Kulturlandesrat Christopher Drexler, ist ebenfalls begeistert: „Der Prolog des mobilen Pavillons in der Bundeshauptstadt eröffnet uns eine völlig neue Chance, das Kulturland Steiermark mit seinen Künstlerinnen und Künstlern, seine Vielseitigkeit und seinen Innovationsgeist in Wien zu präsentieren.“