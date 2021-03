Ein Monat Haft für sieben Messerstiche

So schnell kann ein hoffnungsfrohes junges Leben getrübt sein: Im Streit um ein Handy griff am 16. September in Mils bei Hall in Tirol ein damals 17-jähriger syrischer Asylwerber zum Messer und fügte seinem gleichaltrigen pakistanischen Kollegen sieben Stiche zu. Auf Mordversuch lautete die Anklage, die Geschworenen entschieden aber anders.