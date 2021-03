Comic-Ausstellung: Die Enten sind in Graz gelandet

„Koche mein eigenes Süppchen“

Satzinger will seine Arbeit aber weder als Karikatur noch als Hommage verstanden wissen. „Ich suche mir die Zutaten in der Realität und koche dann mein eigenes Süppchen daraus“, sagt er. Gut sechs Wochen hat er für „Duckland“ gebraucht: „Wobei: Recherchiert habe ich viel länger. Aber wenn ich mich erst an den Zeichentisch setze, dann geht es meist schnell“, sagt er.