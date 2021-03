Schmuggler brachte Kokain von der Schweiz nach OÖ

In Sicherheit glaubte ein Albaner zu sein, dessen „Geschäftsfreund“ in Oberösterreich wegen Drogenhandels verhaftet worden war. Doch auch in Nordmazedonien wurde nach dem Schmuggler, der das Suchgift aus der Schweiz nach Oberösterreich gebracht hatte, gefahndet und jetzt sitzt er in Haft.