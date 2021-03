„Geistertraktor“ verletzte seinen Besitzer schwer

Eingeklemmt und überrollt

Der Landwirt wurde anfänglich zwischen Traktor und einer hinter ihm befindlichen Werkbank eingeklemmt, rutschte unter das Kfz und wurde von diesem im Bereich der Beine überrollt. Er erlitt schwere Verletzungen an einem Bein und eine Platzwunde am Kopf. Er wurde in das Salzkammergutklinikum Bad Ischl eingeliefert.