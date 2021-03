16 illegale Einwanderer in Spielfeld aufgegriffen

Gegen 20 Uhr wurde bei der Polizei gemeldet, dass eine Gruppe von Personen über die Bahngleise von Slowenien in Richtung Bahnhof Spielfeld unterwegs sei. Die insgesamt 16 Personen wurden in der Folge am Bahnsteig des Bahnhofs Spielfeld angetroffen. Es handelte sich um sechs Erwachsene im Alter von 18 bis 56 Jahren, drei mündige Minderjährige (15 bis 17 Jahre) und sieben Unmündige bzw. Kinder.