Kosovo droht Spanien mit Eklat bei Quali-Spiel

Kosovos Fußballverband hat gedroht, sich vom Qualifikationsspiel zur Fußball-WM in Spanien zurückzuziehen. Spanien erkennt die Eigenstaatlichkeit des Kosovo als eines von fünf EU-Ländern neben Griechenland, Rumänien, Zypern und der Slowakei nicht an. Beim für 31. März angesetzten Duell in Sevilla werde deshalb auf das Zeigen der Flagge des Kosovo und das Abspielen der Hymne des Balkanlandes verzichtet, berichtete die spanische Sportzeitung „Marca“.