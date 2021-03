„Kann sie das sein?“: Suchaktion mit kuriosem Ende

Ein ungewöhnliches, aber glückliches Ende nahm - wie berichtet - die nächtliche Suchaktion nach einer Einheimischen in Kirchberg in Tirol: Gerade als sich Einsatzkräfte im Feuerwehrhaus berieten, spazierte die Vermisste (79) seelenruhig am Fenster vorbei und war schnell in sicheren Händen. Der Hintergrund ist leider nicht zum Schmunzeln ...