Vermisste Frau spaziert bei Einsatzzentrale vorbei

Bange Momente durchlebte ein 79-Jähriger in der Nacht auf Dienstag in Kirchberg in Tirol: Seine gleichaltrige, gesundheitlich beeinträchtigte Ehefrau hatte leicht bekleidet das Wohnhaus verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Eine Suchaktion wurde eingeleitet. Letztlich ging zum Glück aber alles gut aus - weil die Abgängige ausgerechnet an der Einsatzzentrale vorbeimarschierte.