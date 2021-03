Mehr Einsätze, weniger Einnahmen

Auch wenn Corona vieles lahmgelegt hat, für die Feuerwehr gab es im vorigen Jahr deswegen nicht weniger zu tun. Ganz im Gegenteil. Um acht Prozent ist die Zahl der Einsätze gestiegen, in Summe waren es 6600 Alarmierungen. Durchschnittlich alle 80 Minuten wurde ausgerückt. „Die Herausforderungen waren sehr groß“, zog nun Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl Bilanz. Denn gerade bei Einsätzen seien die Florianis einem hohen Risiko ausgesetzt. Dennoch sei es aber gelungen, die Schlagkraft aufrechtzuerhalten. Abstriche gab es hingegen bei den Lehrgängen in der Zentrale in Eisenstadt, die nur zu einem Bruchteil stattfinden konnten. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, meinte Kögl.