Mehr als 1000 Infizierte, zwei weitere Todesfälle

Verschärft hat sich auch die Situation in den Spitälern. Mussten am Montag noch 66 Patienten stationär behandelt werden, so sind es heute bereits 71. Elf Erkrankte liegen auf der Intensivstation. Laut AGES weist das Burgenland österreichweit die höchste Auslastung der Intensivbetten auf. 2211 Menschen stehen unter behördlich angeordneter Quarantäne.