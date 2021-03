Krise sorgt für völlig neue Airport-Pläne

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt: In Zeiten der Pandemie fiel in der heurigen Wintersaison am krisengebeutelten Salzburg Airport längst nicht nur der wichtige Wintercharter-Verkehr aus – derzeit heben zumeist nur zweimal wöchentlich Eurowings-Maschinen in Richtung Düsseldorf ab. Inmitten der Krise schreibt Flughafen-Chefin Bettina Ganghofer nun im Auftrag der Eigentümer bis zur Aufsichtsratssitzung im Juni einen neuen Airport-Plan – nicht nur der Terminal 1 muss, wie berichtet, in den kommenden Jahren saniert werden.