Hofläden: Sind die Steirer beim Zahlen ehrlich?

Köstliche Heidelbeeren zum Selberpflücken – ab Ende Juni ist das in Sonjas Beerenland in Leitersdorf im Raabtal wieder möglich. Doch wandert da nicht so manche Köstlichkeit direkt in den Mund anstatt ins Körbchen? „Naschen ist bei uns sogar ausdrücklich erlaubt. Der eine oder andere nutzt das vielleicht aus, aber uns stört das nicht“, sagt Chefin Sonja Pankarter. Auch lobt sie die Disziplin der Kundschaft, wie behutsam sie mit der schmackhaften Frucht umgeht. Und: „Das Feld ist zwar umzäunt. Aber auch in der Nacht wurde bei uns noch nie gestohlen.“