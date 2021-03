Familien-Facetten auf Schwarz-Weiß-Bildern

Werke von 16 Vereinsmitgliedern

Für die Ausstellung „We are Family“ in der Galerie der Kunstschaffenden in Linz suchten die Kuratorinnen Katharina Acht und Verena Leitner Werke von 16 Vereinsmitgliedern aus, die sich mittels Schwarz-Weiß-Zeichnungen mit dem Thema Familie beschäftigt haben. Gemeinsam mit den Arbeiten der Gastkünstlerin Nana Tylo werden sie ab Montag und bis 31. März im U-Hof zu sehen sein. Die „Krone“ war bei den Vorbereitungen dabei: „Wir werden die Werke thematisch gruppiert zeigen, je nachdem, ob sie sich dem traditionellen Familienverband, neuen Formen oder einer Art globalen Familie widmen“, so Leitner. Heutzutage sähen viele Menschen etwa auch ihre Freunde als Familienmitglieder an. Genau das zeigt die schlichte, aber emotionale Zeichnung von Armin Haller aus Altenberg: „Es sind zwei Freundinnen, die sich in einem besonderen Moment der Vertrautheit umarmen. Es entsteht ein Familiengefühl“, so Haller, dem das Thema der Schau entgegenkam: „Der Mensch ist mein zentrales Thema.“