Patrick J. Adams wirft Royals Schamlosigkeit vor

Vor wenigen Tagen hatte der Buckingham-Palast angekündigt, Mobbing-Vorwürfe ehemaliger Angestellter gegen die Herzogin untersuchen zu lassen. Ehemalige Mitarbeiter hatten einem Bericht in der „Times“ zufolge erzählt, von der Herzogin zu deren Londoner Zeiten gemobbt worden zu sein. Derzeit brodelt es gewaltig im britischen Königshaus. Grund ist ein Interview, das Prinz Harry und Herzogin Meghan der US-Talkmasterin Oprah Winfrey gegeben haben. Das aufgezeichnete Gespräch wird am Sonntag im US-Fernsehen ausgestrahlt. Am Montag ist es auch im ORF zu sehen. Das Gespräch wird am 8. März um 13.50 Uhr und um 21.10 Uhr auf ORF 1 ausgestrahlt, teilte der Sender mit.