Prinz Philip wieder in Privatkrankenhaus verlegt

Der 99-jährige Herzog von Edinburgh konnte am Freitag das St. Bartholomew‘s Hospital, in dem er sich einer Herzoperation unterzogen hatte, verlassen. In einem Krankenwagen wurde er in die private King-Edward-VII-Klinik gebracht, wo er weiter behandelt wird. Der Ehemann von Queen Elizabeth befindet sich nun schon seit bald drei Wochen in Spitalsbehandlung.