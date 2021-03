Verdoppelung der Erstimpfungen kommende Woche

Durch eine zusätzliche Lieferung des BioNTech/Pfizer Impfstoffes kann in Oberösterreich 9.342 Personen mehr ein Impfangebot gemacht werden. Damit können der älteren Bevölkerung in der kommenden Woche 17.387 Termine zur Erstimpfung angeboten werden. Daher beginnt man, neben der laufenden Einladung von über 80-Jährigen, bereits 79-jährige Impfwillige, die sich registriert haben, zu kontaktieren. Auch für weitere 6.228 Hochrisikopatientinnen und -patienten, wie auch für deren Angehörige, gibt es in der kommenden Woche ein Angebot, so die Krisenkommunikation des Landes OÖ.