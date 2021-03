Pferdeflüsterin Roswitha Zink schafft Lichtblicke

Roswitha Zink und ihre vierbeinigen Mitarbeiter haben unzähligen Kindern geholfen, ihren emotionalen schweren Rucksack zu tragen. Der Lichtblickhof ist ein Ort der Geborgenheit in einer Zeit, in der alles stillzustehen scheint. „Die Arbeit ist oft hart, aber es ist jede Kraft wert“, beschreibt Roswitha Zink ihren Alltag, der kein Job, sondern eine Herzensangelegenheit ist. Längst sind ihre Leistungen international anerkannt. Wir können stolz sein, dass sie weltweit eine Vorreiterrolle in der Therapie mit Pferden eingenommen hat – Danke für diesen großartigen Einsatz!