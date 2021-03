Großprojekt am Flughafen in der Startposition

Vorrangig Nachtarbeit, Betrieb bleibt aufrecht

„Die Grabungsarbeiten finden vorrangig außerhalb der Betriebszeiten in Nachtarbeit statt“, erläutert Dierich. Der Flugbetrieb ist trotz Corona nicht gänzlich zum Erliegen gekommen. Der Sommerflugplan auf der Homepage des Flughafens schaut schon aus wie in Vor-Corona-Zeiten. „Wir gehen davon aus, dass man im Sommer mit Impfung und/oder negativem Test auch wieder ab Innsbruck bequem in den Urlaub in Richtung Mittelmeer starten kann“, sagt Geschäftsführer Patrick Dierich.