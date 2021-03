Tierdrama: Kalb verbrannte in Stall in Kramsach

Donnerstag gegen 17.50 Uhr verfing sich in einem Gehege eines Kuhstalls in Kramsach das Kalb an einer über dem Gehege angebrachten Wärmelampe. Dadurch gerieten das Gehege und das Kalb in Brand. Der Bauer selbst konnte den Brand mit Feuerlöschern löschen, für das Kalb kam aber jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr Kramsach, die mit 20 Mann in drei Fahrzeugen ausgerückt war, musste nicht mehr eingreifen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt,