Ausreisebeschränkungen für 2 Salzburger Gemeinden

Die beiden Orte wiesen am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1042 beziehungsweise 1168 aus. In Bad Hofgastein gab es in den vergangenen sieben Tagen 71 und in Radstadt 57 Neuinfektionen. „Wir müssen jetzt reagieren, denn die Corona-Neuinfektionen in den beiden Gemeinden gehen durch die Decke“, begründete Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) die verschärften Maßnahmen.