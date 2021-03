44 Millionen für Villa am Wolfgangsee

Grundstücke mit Seezugang sind schwer zu bekommen, heiß begehrt und dementsprechend teuer. Doch dieser Preis ist selbst für ein Anwesen am Wolfgangsee höchst ungewöhnlich. Für 44 Millionen steht ein Anwesen mit 953 Quadratmetern Wohnfläche am Nordufer des Sees zum Verkauf. Die Makler von Engel & Völkers Salzburg haben die imposante Villa derzeit in ihrem Portfolio.