Brasilien meldet erneut Rekord bei Corona-Toten

Verschärfte Maßnahmen in Rio de Janeiro

In den von deutschen Einwanderern geprägten südlichen Bundesstaaten Santa Catarina und Rio Grande do Sul verlegen Krankenhäuser Patienten und stellen Kühlcontainer für die Leichen auf. Der Gesundheitsrat hatte zuletzt eine landesweite Ausgangssperre gefordert. Rio de Janeiro etwa verschärfte am Donnerstag seine Maßnahmen. Dazu gehört, dass Bars und Restaurants von Freitag an um 17 Uhr schließen müssen. Es ist verboten, sich nach 23 Uhr auf öffentlichen Straßen und Plätzen aufzuhalten.