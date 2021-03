Koloss wird wohl „Neue Eisenbahnbrücke“ heißen

„Der 4. März 2021 ist nun ein historisches Datum in der Linzer Verkehrsgeschichte. Ein Aufbruch in die Verkehrszukunft, der zusammen mit der oberhalb entstehenden Donaubrücke bei St. Margarethen zu einer nachhaltigen Entflechtung der Verkehrsströme in unserer Stadt führen wird“, verkündete gestern der Linzer SP-Stadtchef Klaus Luger, nachdem auch das Einschwimmen des zweiten, über 2800 Tonnen schweren Tragwerks reibungslos über die Bühne ging.