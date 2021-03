Grünes Licht für das „Grün“ im Grazer Stadion

„Nach der heutigen Kommissionierung in der Grazer Merkur Arena hat der Senat 3 die Stadionzulassung wieder erteilt. Die genaue Begutachtung vor Ort hat ergeben, dass großflächig Rasenstellen ausgetauscht worden sind und sich das Spielfeld wieder in einem bundesligatauglichen Zustand befindet. Damit können ab sofort wieder Bewerbsspiele der Österreichischen Fußball-Bundesliga in der Merkur Arena ausgetragen werden“, so die Bundesliga in einer Aussendung.