Aufführungen mit Publikum ab 1. April geplant

Haus 2 will am 1. April starten

Im Haus 2 soll gleich am 1. April gestartet werden - mit „Sterntagebücher“ nach Stanisław Lem. Ebenfalls Anfang April wartet das Solo „Alles Lüge“ von Franz Solar. Zwei Premieren feiert Sam Steiners Stück „Zitronen, Zitronen, Zitronen“ - ab 31. März wird die Online-Fassung gezeigt, ab 10. April die etwas anders gearbeitete Fassung für Live-Publikum. Den bereits sechsten Versuch der Uraufführung von Maria Ursprungs „Schleifpunkt“ startet man am 26. April. Das Stück hätte im Vorjahr bei den Autoren(Theater)Tagen gezeigt werden sollen, nun probt man schon am Stück für das diesjährige Theatertreffen in der deutschen Hauptstadt.