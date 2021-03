Minister-Antwort sorgt für viele Fragezeichen

Auch Josef Resch (FSG) bemängelt die Personalsituation: „Diese liegt im Argen – aktuell sind nur 50 Planstellen vorhanden!“ Er wünscht sich ein Bekenntnis des BMI zur Einstufung der LLZ als Dauerdienst, was gekoppelte Dienste möglich mache. Nur so könne man Zwangsverpflichtungen in Zukunft verhindern. Eduard Tschernko (FCG) hingegen sieht keine Unstimmigkeiten in der Anfragebeantwortung. Außerdem: „Es wurde vom BMI eine Aufstockung beim Personal zugesagt.“